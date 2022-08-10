В Волгограде меняют тепломагистраль на улице Землячки

На Землячки заменят еще 220 метров тепломагистрали. Фото: КТ

В Волгограде полным ходом идет подготовка к будущей зиме и новому отопительному сезону. Сейчас на улице Землячки в Дзержинском районе меняют участок магистрального трубопровода теплосети. В этом году здесь полностью обновят 220 метров труб диаметром 800 мм. При этом волгоградцы без горячей воды не останутся, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Концессиях теплоснабжения».

- На время проведения работ потребители переключены на резервную схему горячего водоснабжения, ресурс подается в штатном режиме, - рассказали в отвечающей за тепло в городе компании.

На сегодня рабочие уже разобрали старые трубы, которые отработали почти полвека и превратились в труху, и начали укладку новых. Также по всему участку заменят 76 железобетонных блоков перекрытия теплового канала. Работы идут в непрерывном режиме, что позволит сократить сроки и уложиться в график, ведь до начала отопительного сезона осталось всего пара месяцев. После замены труб восстановят «Концессии» и благоустройство, и вскрытый асфальт на улице.

Напомним, тепломагистраль на Землячки, которая снабжает теплом и горячей водой более 47 тысяч человек, поэтапно меняют уже третий год. Летом 2020-го здесь обновили 342 метра труб, летом прошлого года – еще 260 метров, в этом году пройдут еще 220-метровый участок.

В целом город готов к зиме уже на 60%. В Волгограде ремонтируют не только теплотрассы, но и котельные, и центральные тепловые пункты.