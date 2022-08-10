Волгоградский губернатор ревакцинировался от коронавируса

Волгоградский губернатор снова ревакцинировался от коронавируса. Фото: пресс-служба АВО.

Сегодня, 10 августа, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров снова ревакцинировался от коронавируса. Изначально глава региона приехал в областную больницу №1 исключительно с рабочей поездкой – в медучреждении открывается новый мощный лабораторный комплекс. Заодно решил заглянуть в прививочную. Последнюю ревакцинацию от COVID-19 Бочаров делал как раз полгода назад. Врачи же советуют не затягивать с бустерной дозой.

В кабинете Бочаров сходу заявил:

- Жалоб никаких нет.

Но правила для всех одинаковы: перед вакцинацией губернатору измерили давление.

- Что так смотрите? Давление нормальное. Космонавт, - заявил глава региона.

- Отличное, - подтвердила врач. – Температура 36,5.

Прививали первым компонентом «Спутника».

- То есть сейчас «Спутник Лайт» не выпускается, а прививают первым компонентом? Это тоже самое? – на эти вопросы губернатор получил утвердительный ответ.

Действительно, сейчас ревакцинируют первой дозой «Спутника», никакой разницы между ним и «Лайтом», кроме названия на ампуле, нет и не было.

- У меня после последней прививки прошло полгода. Несмотря на наличие антител, необходимо раз в полгода делать прививку. А, учитывая, что ситуация непростая, что она может осложниться у нас – это нужно прогнозировать. Поэтому прививка, прививка и еще раз прививка, - призвал волгоградцев Андрей Бочаров.

Напомним, волгоградский губернатор не первый раз посещает прививочный кабинет областной больницы. «Комсомолка» писала, как Андрей Бочаров здесь прививался от гриппа. Перед вакцинацией ему измеряли давление через рубашку, но многие СМИ и ТГ-каналы использовали наше фото, чтобы распространить фейк: глава региона сделал прививку от коронавируса через рубашку. «КП-Волгоград» писала подробно, как родился тот фейк.