В Волгограде учеников колледжа спасали от вооруженных террористов

Учения прошли успешно. Фото: оперативный штаб Волгоградской области

В Волгограде и Волжском прошли антитеррористические учения в школах и колледжах. 10 августа от вооруженных террористов спасали учеников Волгоградского экономико-технического колледжа. Во время тренировки отрабатывали слаженность действий преподавателей и администрации образовательных учреждений, работников частных охранных организаций и силовиков, сообщили сайту volgograd.kp.ru в оперативном штабе Волгоградской области.

- Задачи тренировки решены в полном объеме, цели достигнуты, - рассказали о оперштабе.

Отрабатывали на учениях угрозу и теракт с нападением вооруженных людей на школы и колледжи. Теперь результаты тренировки перед началом нового учебного года обсудят на заседании оперативного штаба и антитеррористической комиссии региона.