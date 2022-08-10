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Общество10 августа 2022 9:20

В Волгограде учеников колледжа спасали от вооруженных террористов

Учения прошли в Волгограде и Волжском 9 и 10 августа
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Учения прошли успешно. Фото: оперативный штаб Волгоградской области

Учения прошли успешно. Фото: оперативный штаб Волгоградской области

В Волгограде и Волжском прошли антитеррористические учения в школах и колледжах. 10 августа от вооруженных террористов спасали учеников Волгоградского экономико-технического колледжа. Во время тренировки отрабатывали слаженность действий преподавателей и администрации образовательных учреждений, работников частных охранных организаций и силовиков, сообщили сайту volgograd.kp.ru в оперативном штабе Волгоградской области.

- Задачи тренировки решены в полном объеме, цели достигнуты, - рассказали о оперштабе.

Отрабатывали на учениях угрозу и теракт с нападением вооруженных людей на школы и колледжи. Теперь результаты тренировки перед началом нового учебного года обсудят на заседании оперативного штаба и антитеррористической комиссии региона.