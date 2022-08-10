Фото: Администрация Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 10 августа провел выездное совещание в облбольнице №1. Глава региона встретился с главврачом и заведующими отделений. В 2025 году медучреждение отметит 120-летие, юбилей оно встретит полностью обновленным. Стало известно, что в волгоградской областной больнице отремонтируют офтальмологическое и лор-отделения, а также реанимации пятого корпуса и нейрохирургии в четвертом блоке. В этом году должны подготовить проекты обновлений, а основные работы планируются в 2023-2024 годах.

- Есть еще ряд отделений, которые, к сожалению, находятся не в том состоянии, в котором хотелось бы. Я не зря пригласил главного врача, руководителей отделений. Мы должны спокойно разобраться, что необходимо сделать в каждом блоке. Отделения большие, и там нужно не просто провести косметические работы, - отметил Андрей Бочаров.

Во многих из 23 корпусов больницы уже завершилось обновление. Также с 2019 по 2021 год в медучреждении заработали Центр амбулаторной онкологической помощи, региональный эндокринологический и сосудистый центры, центры хирургии тазового дна, диагностики и лечения эпилепсии и экстрапирамидных нарушений. В этом году были открыты служба управления госпитализациями, государственная клинико-диагностическая лаборатория, появились два нейрохирургических отделения профильного центра. В настоящее время строители ремонтируют седьмой и одиннадцатый корпуса, возводят вертолетную площадку.