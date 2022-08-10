Волгоградцам назвали пятерку вакансий с зарплатой от 55 до 100 тысяч в месяц Фото: Андрей МИРЕЙКО

Популярный сервис SuperJob проанализировал 109 тысяч вакансий в крупных городах России и назвал пятерку самых высокооплачиваемых предложений в Волгограде в августе 2022 года. жителям города-героя предлагают заработок от 55 до 100 тысяч рублей в месяц.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе SuperJob, на первом месте – ведущий эксперту по работе с клиентами малого бизнеса в частном банке. Требуется опыт от 1 года. Такому сотруднику предлагают премии, ДМС, бесплатные тренинги.

На втором месте – автослесарь с доходом 70 тысяч рублей. На третьем - шеф-повара в парк-отель, которому платят от 60 тысяч. Заведующему производством в крупном ритейлере предлагают оплату 57-63 тысячи, а замыкает топ вакансия менеджера по продажам в юрфирме – 55 тысяч рублей.