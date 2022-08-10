В Волгограде женщина на иномарке насмерть сбила бабушку на пешеходном переходе

Пенсионерка скончалась в больнице. Фото: Иван ВИСЛОВ

Смертельное ДТП случилось в Краснооктябрьском районе Волгограда 9 августа. Незадолго до полудня на перекрестке Второй продольной и проспекта Металлургов 46-летняя женщина-водитель на «Рено Логан» сбила 83-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по правилам, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

По предварительной информации, водитель поворачивала с улицы Еременко в сторону проспекта Металлургов. Бабушка в это время переходила дорогу по пешеходному переходу и на зеленый свет. От удара женщина получила множественные травмы и скончалась в больнице.

А поздним вечером этого дня в Городище на улице Школьной 17-летний водитель без прав сел за руль «шестерки» и сбил 63-летнюю велосипедистку, которая ехала по проезжей части во встречном направлении. Женщину с травмами с места ДТП увезли в больницу.