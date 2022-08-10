В Волгограде в сгоревшем доме нашли тело 73-летнего курильщика

Следственный комитет организовал проверку Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснооктябрьском районе Волгограда в сгоревшем доме нашли тело 73-летнего мужчины. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, по данному факту организована проверка. ЧП произошло в поселке Металлургов. Соседи увидели горящий дом и позвонили в экстренные службы.

На место приехали пожарные. Огонь оперативно затушили. Пожилой мужчина, проживавший в доме, скончался от отравления угарным газом прямо в собственной постели. Как оказалось, он злоупотребил спиртным, покурил и уснул. Сигарета спровоцировала пожар.

- Тело без телесных повреждений, без признаков насильственной смерти, предварительная причина смерти – отравление угарным газом, - добавили в следкоме.