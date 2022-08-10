Момент поджога школы №92 в Волгограде девочкой-подростком попал на видео

Камеры засняли каждый шаг девочек. Фото: УМВД по Волгограду.

В Волгограде 11-летняя девочка подожгла школу №92 в Краснооктябрьском районе. К зданию учебного заведения на улице Вершинина она пришла вместе с подругой, но свою шалость, как она это позже объяснила, реализовала сама. Девочка взяла бумагу, зажигалку и засунула лист под дверь учебного заведения со стороны служебного входа. А потом убежала, выкинув зажигалку в кусты.

Казалось бы, все продумала. Кроме того, что на школе висят камеры видеонаблюдения и снимают каждый ее шаг. Полиции не составило труда найти поджигательницу. Меньше чем через сутки она с родителями уже сидела в полиции. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УМВД по Волгограду, девочку поставили на учет сотрудники ПДН, а родителям предстоит возместить ущерб школе.

- Зачем бумажку подожгла? – спрашивают у подростка сотрудники полиции.

Школе причинили немалый ущерб. Фото: УМВД по Волгограду.

- Ради интереса. Подожгла и потушила. И положила под дверь. Думала, она уже не загорится, - говорит ребенок.

Но бумага загорелась и спалила приличное по размеру помещение школы. Ущерб нанесен немаленький, но городские власти пообещали, что это не отодвинет начало учебного года в учреждении. Скоро все приведут в порядок. Оплатят ремонт родители юной хулиганки.