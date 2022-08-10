В Волгограде скончался основатель ансамбля «Конкордия» Михаил Рубцов

Михаил Рубцов. Фото из личного архива семьи

В Волгограде 9 августа 2022 года скончался известный горожанин, Заслуженный деятель искусств России, кавалер почетного знака «Хранитель традиций», лауреат множества международных конкурсов, основатель ансамбля старинной музыки «Конкордия» Михаил Рубцов. Ему было всего 66 лет. Жизнь оборвала продолжительная болезнь, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Казанском храме.

Прощание с Михаилом Рубцовым пройдет 12 августа 2022 года на Димитриевском кладбище Волгограда. Начало в 10.30.

Уроженец Волгограда Михаил Рубцов окончил Ленинградскую государственную консерваторию. После пел в светских и церковных хорах, был хормейстером. В 1981 году открыл в родном городе ансамбль «Конкордия», позже создал духовно-певческую школу, которым и посвятил большую часть своей жизни. Его имя останется в памяти тысяч благодарных учеников, коллег и волгоградцев.

«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования родным и близким, ученикам, друзьям и коллегам Михаила Николаевича.