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Политика10 августа 2022 7:30

Под Волгоградом прощаются с погибшим на Украине 25-летним Романом Назаренко

Ефрейтора хоронят в Дубовском районе 10 августа
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Вечная память!

Вечная память!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 10 августа, жители села Горная Полейка в Дубовском районе провожают в последний путь 25-летнего односельчанина – ефрейтора Романа Назаренко. Военнослужащий участвовал в спецоперации по демилитаризации Украины и погиб во время боев.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, прощание началось в 10.00 часов. На нем присутствуют родные, близкие, сослуживцы. Ефрейтора похоронят на местном кладбище, где отдадут все воинские почести. У молодого военнослужащего осталась невеста.

Наша редакция приносит соболезнования семье Романа Назаренко.