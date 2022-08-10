Волгоградцев в День физкультурника зовут на фитнес на батутах и сыграть в дартс

День физкультурника отметят в ЦПКиО у колеса обозрения Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде 13 августа отметят всероссийский День физкультурника. Всех любителей здорового образа жизни в субботу зовут в ЦПКиО. Там будут работать 5 интерактивных площадок. Каждый желающий сможет сдать нормы ГТО, для этого нужно поднять гирю, отжаться, прыгнуть в длину с места, сделать упражнение на пресс и на гибкость. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в мэрии. Также волгоградцы смогут выявить сильнейшего в армрестлинге, сыграть в дартс, принять участие в спортивном ориентировании и фитнесе на мини-батутах.

С показательными номерами на сцене выступят ребята и девчата, занимающиеся в секциях по спортивным танцам, акробатике, тхэквондо, спортивной аэробике, эстетической и художественной гимнастике. Начало Дня физкультурника в ЦПКиО 13 августа в 8.30 рядом с колесом обозрения.

11 августа в парке «Семейный» Дзержинского района также пройдут мероприятия в честь Дня физкультурника. В 17.00 будут показательные выступления по спортивной акробатике, футболу. Будут работать площадки по дартс, армрестлингу, скандинавской ходьбы.