Улицу в Волжском назвали в честь Федора Логинова

Фото: Администрация Волжского

В городе Волжский Волгоградской области одну из безымянных улиц назвали в честь Федора Логинова. Имя основателя города будет носить улица Автодорога №6. Постановление о переименовании было подписано мэром Игорем Ворониным, а изменения уже внесли в федеральную информационную адресную систему Единого Российского государственного адресного реестра. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волжского.

Автодорога №6 соединяла проспект Ленина с улицей Портовой. После смены названия улица Логинова проходит вокруг города с проспекта Ленина до улицы Александрова в районе ВТЗ.

Напомним, в феврале 2020 года в Волжском 7-ю Автодорогу переименовали в проспект Металлургов.

- Переименования касаются только новой, еще не застроенной части города или промышленной зоны, где не проживают волжане, чтобы избежать переоформления документов, связанных со сменой адреса, - отметили в мэрии Волжского.