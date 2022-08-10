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Общество10 августа 2022 6:59

Улицу в Волжском назвали в честь Федора Логинова

Имя основателя города получила безымянная улица
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Администрация Волжского

Фото: Администрация Волжского

В городе Волжский Волгоградской области одну из безымянных улиц назвали в честь Федора Логинова. Имя основателя города будет носить улица Автодорога №6. Постановление о переименовании было подписано мэром Игорем Ворониным, а изменения уже внесли в федеральную информационную адресную систему Единого Российского государственного адресного реестра. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волжского.

Автодорога №6 соединяла проспект Ленина с улицей Портовой. После смены названия улица Логинова проходит вокруг города с проспекта Ленина до улицы Александрова в районе ВТЗ.

Напомним, в феврале 2020 года в Волжском 7-ю Автодорогу переименовали в проспект Металлургов.

- Переименования касаются только новой, еще не застроенной части города или промышленной зоны, где не проживают волжане, чтобы избежать переоформления документов, связанных со сменой адреса, - отметили в мэрии Волжского.