На посту ДПС в Волгоградской области задержали курьеров с килограммом героина

Наркотики везли в бардачке. Фото: УФСБ России по Волгоградской области.

Сотрудники ФСБ и полиции задержали на посту ДПС «Городищенский» на трассе Москва – Волгоград двух выходцев из стран ближнего зарубежья, которые организовали канал поставки наркотиков. Во время досмотра Hyundai Solaris в бардачке автомобиля нашли более килограмма героина, сообщили сайту volgograd.kp.ru в УФСБ России по Волгоградской области.

- По результатам проведенной экспертизы установлено, что в пакете содержалось наркотическое вещество героин (диацетилморфин), общей массой более 1 килограмма, - рассказали в ведомстве.

На перевозивших крупную партию наркотика курьеров завели уголовное дело. Ближайшие два месяца они проведут в СИЗО, суд избрал им мерой пресечения заключение под стражу. Тем временем, расследование дела продолжается.