Поджигателем школы №92 в Волгограде оказалась 11-летняя девочка

Девочка засунула под дверь горящий лист бумаги. Фото: УМВД по Волгограду.

Полицейские Волгограда раскрыли преступление, случившееся 9 августа в Краснооктябрьском районе. На улице Вершинина, 5а загорелось здание средней школы №92. Было ясно, что причина – занесение открытого огня. Кто-то поджег здание со стороны служебного входа.

Пожарные потушили возгорание, но ущерб был немаленький. Школе предстоит ремонт, хотя городские власти пообещали, что учебный год начнется без задержек. А полиция тем временем проводила расследование – искала поджигателя. И нашла. Преступником оказалась 11-летняя девочка. Подросток решила похулиганить и засунула под дверь помещения лист бумаги, который перед этим подожгла.

Поджигательницу уже нашли, привели в полицию и поставили на учет в ПДН. Серьезный разговор провели и с родителями хулиганки. Так как она в силу возраста не несет ответственности за свои поступки, расплачиваться за причиненный школе ущерб придется родителям. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в УМВД по Волгограду, дело возбуждено по уголовной статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем».