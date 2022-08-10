В Волгограде 10 августа эвакуировали суды

В Волгограде утром в среду эвакуировали 2 суда Фото: Алексей ФОКИН

В Волгограде, к сожалению, уже вошли в норму постоянные эвакуации различных учреждений и организаций, которые получают анонимные сообщения о минировании. Утром 10 августа нарушилась работа судов. Внештатные ситуации произошли в Дзержинском и Краснооктябрьском районных судах, которые получили тревожные сообщения на электронную почту. Около 9 часов утра их работников и посетителей в спешном порядке эвакуировали. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Рассмотрение дел и материалов временно приостановлено. Здания двух судов проверяют кинологи. Также на местах работают спасатели, полицейские, дежурят бригады скорой помощи.