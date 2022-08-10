Под Волгоградом мать чуть не убила топором сына, отказавшего ей в помощи

Следком проводит проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградские следователи завели уголовное дело на 57-летнюю женщину, зарубившую топором собственного сына. Жестокое покушение убийство произошло в городе Петров Вал Камышинского района 7 августа. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, в тот день подозреваемая работала по хозяйству и просила 38-летнего сына оказать ей помощь. Но тот употреблял спиртное.

- Обидевшись, что сын не желает помогать ей по хозяйству, женщина, вооружившись топором, нанесла своему сыну не менее двух ударов лезвием топора в область головы, после чего перестала их наносить, - уточнили в следкоме.

Осознав свои действия. Мать вызвала сыну скорую. Травмы оказались серьезными, но врачи по сей день борются за жить пострадавшего. Женщине грозит наказание по статье «Покушение на убийство». Расследование продолжается.