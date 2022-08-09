Пожар в школе №92 не повлияет на учебный процесс

Пожарные быстро справились с огнем. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде 9 августа горела школа №92 в Краснооктябрьском районе. Пожар быстро потушили и он не повлияет на учебный процесс. Школа примет учеников, как и остальные учебные учреждения, 1 сентября 2022 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации города.

- Возгорание в школе №92 произошло у двери запасного выхода. Пожар затронул помещения, которые не имеют отношения к образовательному процессу, - пояснили в мэрии.

Сейчас администрация школы и чиновники департамента образования планируют ремонт пострадавших от огня помещений. Но открыть школу в День знаний это не помешает. Ученики 92-й школы сядут за парты 1 сентября.