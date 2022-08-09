Дома трех районов Волгограда обесточат 10 августа

Временно отключат свет в сотнях домов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Среди коммунальных страдальцев, которым в тридцатиградусную жару придется несколько часов сидеть без электричества, кондиционеров и работающих холодильников 10 августа 2022 года, окажутся жители трех районов Волгограда. В среду запланированы отключения света в домах Кировского, Советского и Краснооктябрьского районов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг».

На Красном на весь день в среду – с 9.00 до 17 часов – обесточат дома на шести улицах по адресам: ул. Смирнова, №2-16, 1а, 1-19, пер. Смирнова, №2, 4, 1-7, пер. Вязниковский, №3-7, 24-28; ул. Жданова, №2-22 и 5-43, ул. Ломоносова, №10а, 10-18, 18/1, 20-36, 36а, 15-41, 47, 40, 46-52 и 55, ул. Типографская, 40. А с 10.00 до 17.00 не будет света на улице Штеменко, 2.

В Советском районе Волгограда среди коммунальных страдальцев 10 августа окажутся с 13 до 17 часов жители Домов № 11, 13 и 15 на улице Даугавской. А в первой половине дня – с 10.00 до 13.00 - в эту среду отключения электричества запланированы в шести СНТ – Победа, Здровье, Садовод, Труд, Куйбышевец и Бетонщик, а также на улицах Можжевеловая, №8, 17; Морошковая, №17, 21; Обручальная, №15 и 37; Пуховая, 28; Свадебная, №1, 6, 29. И с 9.00 до 13.00 не будет света в жилом массиве на улицах: Алексеевская, 11-17; Тормосиновская, 1, Чернышковская, 5; Урюпинская, 2а; а также в домах на проспекте Университетском №46, 48 и 50 и 52. Кроме того, с 10 до 13 часов не будет света на улицах Тбилисской и Рутковского, которые проходят через Ворошиловский и Советский районы областного центра.

И в Кировском районе локальный блэкаут 10 августа запланировали с 9 до 17 часов на семи улицах: ул. Зоологическая, дома №6-14, в переулках Короленко, №15-41 и 38-40, Короленко-I, №1-5а и 8, Короленко-II, №3-7, а также на улице Короленко, 1а-27а, улице Красноуфимской, в домах №1-21 и 4-32, и на улице Омской в домах 8 и 9.