В Волгограде 10 августа будет экстремальная жара

В среду в Волгограде будет 37-градусная жара Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Погода пока не собирается приносить в Волгоградскую область прохладу, в регионе установилась экстремальная жара. Не ожидается пока и спасительных осадков. В среду в Волгограде и по области при переменной облачности температура воздуха поднимется до +37 градусов. 10 августа северо-восточный ветер подует с порывами до 11-14 м/с. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Волгоградском ЦГМС.

По области температура в ночь на среду будет +18...+23º, при прояснении +13...+18º, днем воздух раскалится +32...+37º. В Волгограде в ночные часы +21...+23º; днем +35...+37º. В ближайшие дни жара также не отступит, в четверг и пятницу она усилится до +38 градусов.