Волгоградцам рассказали, как правильно выбрать вкусный и безопасный арбуз

Как купить вкусный и безопасный арбуз? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Все с нетерпением ждали августа – сезона сочных и вкусных арбузов. На сегодняшний день в Волгограде открыто 60 торговых точек, где можно купить летнее лакомство. Администрация города-героя рассказала volgograd.kp.ru, как же покупателю выбрать безопасный продукт.

Для начала нужно изучить список официально разрешенных бахчевых развалов. У продавцов в этих точках должны быть разрешительные документы, а также документы, подтверждающие происхождение арбуза и прохождение гигиенической аттестации. Все это можно смело спрашивать перед тем, как купить полосатика.

- Плоды должны лежать на специальных приспособлениях, их нельзя надрезать, иначе внутрь может попасть патогенная микрофлора. Сами бахчевые развалы и прилегающая к ним территория должны содержаться в чистоте, - добавили в мэрии.