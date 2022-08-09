В Волгоградской области коммерсанта осудили за растрату пшеницы на 18 млн

Приговор еще не вступил в силу. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Кумылженский районный суд Волгоградской области 9 августа огласил приговор по уголовному делу директора сельскохозяйственной организации ООО «Астон». Игоря Дайлиденко, признали виновным в растрате 1300 тонн пшеницы на 18 миллионов рублей и невыплате заработной платы. Коммерсанта приговорили к 5 годам в колонии общего режима и оштрафовали на 200 тысяч рублей, сообщила сайту volgograd.kp.ru старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Как установил суд, директор предприятия заключил договоры на сушку, хранение и отгрузку зерна. Но летом 2020 года заказчик обнаружил недостачу более 1300 тонн пшеницы, стоимость которой превышала 18 миллионов рублей. Оказалось, что Дайлиденко отгрузил зерно на свои склады в Кумылженском районе. Дальше пшеница «исчезла». Кроме того, четырем сотрудникам директор все лето не платил зарплату, хотя деньги на счетах у компании были.

Свою вину Дайлиденко так и не признал. Его взяли под стражу в зале суда, но он еще может обжаловать приговор.