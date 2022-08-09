В Волгоградской области завели уголовное дело за мошенничество при благоустройстве набережной

Благоустройство завершилось в 2020 году. Фото: Комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области.

В Волгоградской области вскрыли мошенничество при благоустройстве набережной в рабочем поселке Светлый Яр. В сентябре 2019 года администрация Светлоярского района заключила контракт с подрядчиком на выполнение работ по нацпроекту «Жилье и городская среда». Стоимость благоустройства составила около 33 млн рублей. Работы проводились до декабря 2020 года, после чего компания предоставила акт об их завершении и получила от администрации оплату в полном объеме. Однако подрядчик завысил объемы работ и стоимость стройматериалов, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

- К примеру, вместо оплаченных 393 квадратных метров цветной брусчатки фактически на набережной установлено порядка 120 квадратных метров. Завышены объемы якобы установленной тактильной плитки и стоимость серой брусчатки. При строительстве фонтана не установлено оборудование стоимостью порядка 600 тыс. рублей, - уточнили в прокуратуре.

Подрядчик получил более 2 миллионов рублей за работы, которые фактически не исполнял. После проверки прокуратуры материалы были направлены следователям. Оперативное сопровождение проводило УФСБ России по региону. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».