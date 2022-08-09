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Происшествия9 августа 2022 12:37

В Волгограде потушили пожар в школе №92

Причины возгорания устанавливаются
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Пожар потушили за 13 минут.

Пожар потушили за 13 минут.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Днем 9 августа 2022 года школу №92 в Краснооктябрьском районе заволокло черным дымом. Пожар случился на первом этаже учебного заведения. Прибывшим на место пожарным пришлось вскрыть дверь. Спустя 13 минут после получения сообщения огонь потушили, сообщил сайту volgograd.kp.ru начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области Дмитрий Доценков.

- Сообщение о пожаре в школе №92 поступило в 13.27. В помещении горели вещи на площади 10 квадратных метров. Ликвидировали возгорание в 13.40, - рассказали в ведомстве.

В школе в момент пожара не было детей. В результате никто не погиб и не пострадал. Причины возгорания в образовательном учреждении еще предстоит установить экспертам. Но на учебный процесс инцидент не повлияет, отметили в мэрии.