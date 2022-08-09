В Волгограде ищут подрядчика для строительства ФОКа у школы №16

Власти Волгограда ищут подрядную организацию для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Курчатова в Кировском районе города-героя. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе мэрии. Тему обсудили сегодня с учащимися школы №16 и жителями южной части города-героя.

До конца следующего года подрядчику предстоит выполнить немаленький объем работ. ФОК предусматривает мини-футбольное поле с искусственным покрытием, четыре дорожки для бега, воркаут-площадку, секторы для толкания ядра, трибуны и освещение.

- Ранее были объявлены конкурсные процедуры на определение подрядной организации для строительства универсальной спортивной площадки рядом со зданием ДК рабочего поселка Горьковский, - напомнили в администрации.