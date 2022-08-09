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Авто9 августа 2022 11:28

В Волгоградской области асфальт для новых дорог делают из старых

Дорожники рассказали, что технология холодного ресайклирования помогает сделать прочное покрытие без лишних затрат
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
В Волгоградской области в разгаре сезон дорожного ремонта.

В Волгоградской области в разгаре сезон дорожного ремонта.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области продолжается ремонт магистралей по программе «Безопасные и качественные дороги», и дорожники поделились своим лайфкахом, которым они пользуются при строительстве дорог в области. Технология заключается в том, что новое дорожное покрытие делают из старого: изношенный слой асфальта снимают, измельчают, смешивают с битумной эмульсией и цементом. И снова укладывают на проезжую часть.

Как объяснили «КП-Волгоград» в администрации региона, получается очень прочное покрытие с увеличенной несущей способностью, при этом без удорожания работ. Метод холодного ресайклирования применили уже при капремонте дороги «Панфилово – Алимов-Любимовский – Шарашенский – Алексеевская» от трассы Р-22 «Каспий» до хутора Решетовский. Сейчас эту технологию используют еще на ряде объектов. Дорожники говорят о сокращении энергозатрат на 20-25% благодаря этому современному методу.