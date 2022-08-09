В Волгоградской области асфальт для новых дорог делают из старых

В Волгоградской области в разгаре сезон дорожного ремонта. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области продолжается ремонт магистралей по программе «Безопасные и качественные дороги», и дорожники поделились своим лайфкахом, которым они пользуются при строительстве дорог в области. Технология заключается в том, что новое дорожное покрытие делают из старого: изношенный слой асфальта снимают, измельчают, смешивают с битумной эмульсией и цементом. И снова укладывают на проезжую часть.

Как объяснили «КП-Волгоград» в администрации региона, получается очень прочное покрытие с увеличенной несущей способностью, при этом без удорожания работ. Метод холодного ресайклирования применили уже при капремонте дороги «Панфилово – Алимов-Любимовский – Шарашенский – Алексеевская» от трассы Р-22 «Каспий» до хутора Решетовский. Сейчас эту технологию используют еще на ряде объектов. Дорожники говорят о сокращении энергозатрат на 20-25% благодаря этому современному методу.