5-летний ребенок получил травму в аквапарке под Волгоградом

ЧП произошло в аквапарке на глазах у спасателей и посетителей. Фото СУ СКР по ВО

Очередное ЧП произошло накануне в аквапарке «XXI век» города Волжский. Во время водных развлечений там получил травму 5-летний ребенок. Он сильно поцарапал лицо. В больнице медики оказали мальчику первую помощь, сейчас он продолжает лечение дома, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- Ребенок поступил в городскую больницу №1 Волгограда, там был проведен осмотр и оказана помощь. Мальчик направлен на амбулаторное лечение, - рассказали в облздраве.

Напомним, это уже не первое ЧП в волжском аквапарке в этом году. В июне там утонул 13-летний подросток, который вместе с семьей приехал отдохнуть из Астраханской области. Мальчик не умел плавать, но решил скатиться не с того аттракциона, где его страховал в бассейне отец. Утонувший ребенок провел под водой шесть минут, прежде чем его заметили работники аквапарка. Уголовные дела возбудили на инструкторов - 19-летнего Алексея Захарова и 21-летнего Данила Галайда, оператора и владельца аквапарка Георгия Газаряна.

Громкий скандал разразился и в августе прошлого года, когда в аквапарк не пустили семью Шаумуруновых из Астрахани.