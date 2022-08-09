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Происшествия9 августа 2022 10:26

В Волгоградской области нашли мертвым пропавшего мальчика

Водолазы подняли его из реки
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Водолазы нашли мальчика мертвым в реке. Кадр с видео СУ СКР по Волгоградской области.

Водолазы нашли мальчика мертвым в реке. Кадр с видео СУ СКР по Волгоградской области.

В Волгоградской области завершились масштабные поиски 5-летнего мальчика. К сожалению, ребенок погиб. Его нашли мертвым водолазы в реке Тишанка в хуторе Медведев Иловлинского района. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области, признаки криминального характера смерти отсутствуют.

- В ближайшее время следователями СКР будет назначен комплекс экспертиз, в ходе проведения которых будет установлена в том числе причина смерти ребенка. По предварительным данным, мальчик скончался в результате утопления, - отметили в следкоме.

Напомним, мальчик пропал вечером 8 августа. Он катался на велосипеде рядом с домом недалеко от реки и в какой-то момент пропал. Родители обратились в полицию. На поиски отправились полицейские, кинологи, следователи, спасатели, волонтеры. Дно реки Тишанка начали обследовать водолазы, которые и нашли погибшего ребенка. Расследование уголовного дела, которое было возбуждено по статье "Убийство малолетнего", продолжается.