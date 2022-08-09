В Советском районе Волгограда пожарные спасли 22 человека из горящей пятиэтажки

Жильцы покидали подъезд в противогазах. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

В Волгограде пожарные спасли 22 человека из пятиэтажки на улице Чебышева в Советском районе, в которой 9 августа случился пожар. О возгорании спасателям сообщили в 11.20, и к моменту приезда экстренных служб квартира, в которой находился источник возгорания, сгорела дотла. Весь дом был в дыму, и эвакуировать людей спасателям пришлось с противогазами. По информации ГУ МЧС по Волгоградской области, спасти удалось всех, обошлось без пострадавших. За 20 минут пожар полностью потушили.

Люди выносили из квартир своих животных. В доме в разгар рабочего дня было немало жильцов: здесь живет много студентов Аграрного университета, которые сейчас на каникулах. Кто-то примчался с работы спасать свое имущество. Владельцы квартир жалуются, что рядом с домом, а то и в самом подъезде ежедневно собираются алкоголики, которые начинают пить и курить здесь еще с раннего утра. Жильцы постоянно прогоняют пьяные компании. Возможно, ЧП случилось и по их вине.

Впрочем, точную причину пожара установят специалисты испытательной пожарной лаборатории. На видео, предоставленном пожарными, видно, что подъезд дома и без того находился в ужасном состоянии. Впечатление, что коммунальщикам до него нет дела уже десятки лет.