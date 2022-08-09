Под Волгоградом ранее судимая пенсионерка избила пожилую женину металлической кружкой

Нападавшая, чтобы скрыть следы, надела медицинские перчатки. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Новоаннинском районе Волгоградской области на 67-летнюю ранее судимую местную жительницу возбудили уголовное дело за разбой. 5 августа в полицию обратилась 89-летняя пенсионерка. К ней домой зашла незнакомка и несколько раз ударила ее по голове металлической кружкой. Нападавшая забрала кошелек пожилой женщины, в котором были 3 тысячи рублей, ее мобильный телефон и скрылась. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Во время розыска полицейские задержали подозреваемую. Они выяснили, что преступница узнала, что пожилая женщина проживает одна и из-за возраста плохо передвигается, и решила ее ограбить. Задержанная тщательно подготовилась. Чтобы не оставлять следы, заранее надела медицинские перчатки. С собой она взяла кабачки и представилась пожилой женщине знакомой соседки, которая приносит ей продукты. После разбоя ранее судимая волгоградка пенсионного возраста специально забрала телефон пострадавшей, чтобы она не смогла позвонить в полицию. В преступлении она призналась, сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.