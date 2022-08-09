В Волгограде УК «Жемчужина» оштрафовали на 125 тысяч рублей

Постановление вступило в силу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгограде ООО УК «Жемчужина» заплатит 125 тысяч рублей штрафа за многочисленные нарушения лицензионных требований, которые управляющая компания допустила при управлении домами в Тракторозаводском районе. Судебные разбирательства длились больше полугода, но оспорить штраф коммунальщикам не удалось, сообщили сайту volgograd.kp.ru в инспекции госжилнадзора Волгоградской области.

Жильцы десятка домов на Тракторном пожаловались в госжилнадзор на грязь во дворах и антисанитарию в подъездах, свободный доступ в подвалы и на чердаки. В ноябре 2021 года выездная проверка подтвердила многочисленные нарушения на улице Лодыгина в домах №1, 2, 3, 11 и 13, на Салтыкова-Щедрина, 26, а также на улице Тракторостроителей, 1.

В декабре УК «Жемчужина» выписали солидный штраф. Управляющая компания оспаривала решение сначала в Арбитражном суде Волгоградской области, затем в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде. Но обе инстанции признали наказание законным. Постановление инспекции уже вступило в силу.