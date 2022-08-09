Волгоградская область выполнила план президента России по урожаю зерна

Фото: Администрация Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в Иловлинском районе провел выездное совещание по вопросам уборочной кампании. Она идет полным ходом, при этом регион уже выполнил план президента и правительства России по урожаю зерна. Федеральным центром была установлена планка в 4,7 млн тонн. Волгоградские хлеборобы собрали 5 млн тонн зерна. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волгоградской области.

- Наши хлеборобы, проявляя мастерство и профессионализм в битве за урожай, досрочно выполнили задачу президента, стоящую перед Волгоградской областью по обеспечению продовольственной безопасности. 5 млн тонн высококачественного зерна отправлены в закрома нашей Родины, - отметил Андрей Бочаров.

Тем временем, уборка зерна продолжается. Зерновые культуры обмолочены на площади 1,6 млн га из 2,2 млн га – это 73% от общей уборочной площади. Элеваторы и зернохранилища принимают урожай, которые в общей сумме смогут принять до 8 млн тонн урожая.

Волгоградской области требуется 1,6 млн тонн зерна. Остальной урожай будет отправляться в другие страны, в частности в Египет, Турцию, Азербайджан, Грецию, Кипр, Казахстан, Саудовскую Аравию.