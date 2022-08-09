В Волгоградской области 9 и 10 августа пройдут антитеррористические учения в школах

Силовики будут проводить тренировки в образовательных учреждениях. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У школ и других образовательных учреждений Волгограда и Волжского 9 и 10 августа 2022 года можно будет увидеть вооруженных бойцов спецназа и сотрудников различных силовых ведомств. В регионе проведут антитеррористические тренировки. Отрабатывать будут слаженность действий при вооруженном нападении на образовательное учреждение, сообщили сайту volgograd.kp.ru в оперативном штабе Волгоградской области.

Согласно решению национального антитеррористического комитета (НАК), в антитеррористических учениях задействуют преподавателей, охранников ЧОПов и сотрудников правоохранительных органов. Они будут отрабатывать возникновение угрозы, связанной с терактом и вооруженным нападением. Из-за этого передвижение в районе задействованных в тренировке школ будут ограничивать. Волгоградцев и волжан просят не пугаться, не распускать слухи и с пониманием отнестись к временным ограничениям передвижения.