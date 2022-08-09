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Общество9 августа 2022 7:54

В Волгограде у москвича на сайте поиска попутчиков украли с карты 20 тысяч рублей

Вместо поездки на Кавказ он отправился в полицию
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Полицейские устанавливают личность мошенника

Полицейские устанавливают личность мошенника

Фото: Олег ЗОЛОТО

Мошенники продолжают изобретать различные схемы обмана. Житель Москвы, приехавший погостить в Волгоград, стал жертвой обмана на сайте поиска попутчиков. 29-летний мужчина решил поехать из города на Волге в Дербент и нашел водителя, который собирается по этому маршруту. Во время переписки москвичу прислали ссылку для заполнения анкеты для оплаты бронирования. Как только мужчина перешел по ссылке и ввел данные банковской карты, у него списали более 20 тысяч рублей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе УМВД России по Волгограду.

После списания денег водитель перестал выходить на связь. Гость из Москвы вместо путешествия на Кавказ обратился в полицию. Сейчас устанавливается личность афериста. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».