В Волгограде задержали курьера телефонных мошенников

Курьер мог навестить не одну пенсионерку. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде сотрудники уголовного розыска задержали курьера телефонных мошенников, которые зарабатывали, обманывая доверчивых пенсионеров. 30-летнего камышанина взяли, когда он забирал у 72-леней пенсионерки из Ворошиловского района 407 тысяч рублей, которые та готова была отдать за спасение своего родственника, якобы устроившего ДТП. Задержанного заключили под стражу, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД по региону.

У задержанного камышанина провели обыск. Полицейские изъяли сим-карты, банковские карты, мобильник и 190 тысяч рублей. Правоохранители продолжают расследование и устанавливают другие эпизоды мошенничества с участием этого курьера.