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Происшествия9 августа 2022 7:45

В Волгограде задержали курьера телефонных мошенников

30-летний камышанин забирал деньги у пенсионеров
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Курьер мог навестить не одну пенсионерку.

Курьер мог навестить не одну пенсионерку.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде сотрудники уголовного розыска задержали курьера телефонных мошенников, которые зарабатывали, обманывая доверчивых пенсионеров. 30-летнего камышанина взяли, когда он забирал у 72-леней пенсионерки из Ворошиловского района 407 тысяч рублей, которые та готова была отдать за спасение своего родственника, якобы устроившего ДТП. Задержанного заключили под стражу, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД по региону.

У задержанного камышанина провели обыск. Полицейские изъяли сим-карты, банковские карты, мобильник и 190 тысяч рублей. Правоохранители продолжают расследование и устанавливают другие эпизоды мошенничества с участием этого курьера.