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Экономика9 августа 2022 7:25

Более 300 млрд рублей лежат на счетах волгоградцев в банках

За год жители и бизнес существенно нарастили свои сбережения
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Кто-то считает долги, кто-то - накопления.

Кто-то считает долги, кто-то - накопления.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Кажется, что в 2022 году подорожало все, что только возможно, и всем вокруг не хватает денег. Но цифры говорят об обратном: на счетах волгоградцев в банках денег только прибавилось. По сравнению с прошлым годом – более чем на 7%. По информации волгоградского отделения Банка России, на 1 июля 2022 года объем средств на банковских счетах наших жителей составил 304,6 миллиарда рублей.

Нарастил свои сбережения в банках и волгоградский бизнес. Как отметил глава волгоградского отделения Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин, к началу июля на счетах организаций и ИП было 96,7 миллиарда, а это на 15 процентов больше, чем в прошлом году. Всего в банках региона насчитали 419,2 млрд вкладов физических и юридических лиц.