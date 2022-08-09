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Общество9 августа 2022 7:15

В Волгограде алиментщику дали реальный срок

Мужчина проведет 4 месяца в колонии-поселении
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Мужчина получил 4 месяца колонии поселения.

Мужчина получил 4 месяца колонии поселения.

Фото: Семен ШПАК

В Волгограде мужчину, который не платил алименты на своего несовершеннолетнего сына, приговорили к реальному сроку. Нерадивый отец проведет 4 месяца в колонии-поселении, решил Тракторозаводский райсуд, сообщили сайту volgograd.kp.ru в областной прокуратуре.

Как пояснили в ведомстве, денег на содержание сына отец не давал полгода - с октября 2021-го по апрель 2022-го. До этого тоже не отличался пунктуальностью. Мужчину до этого уже приговаривали к условному сроку за неуплату алиментов. Поэтому на этот раз он получил реальный срок. Правда, приговор он еще может обжаловать.