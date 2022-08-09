В Волгограде неделю ищут уехавшую на черной иномарке женщину

Фото: "ЛизаАлерт"

Волгоградцев просят помочь в поисках пропавшей Вероники Алимовой. 42-летняя женщина не выходит на связь со 2 августа. В этот день жительница Волгограда уехала на черном автомобиле «Opel Corsa» в неизвестном направлении. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт». Поиски длятся уже неделю.

В какой одежде была пропавшая без вести волгоградка неизвестно. Ее рост 160 сантиметров, у нее худощавое телосложение, темные волосы, голубые глаза.

Видевших Веронику Алимову жителей Волгограда и области просят позвонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Напомним, в Волгоградской области также идут поиски 5-летнего мальчика, который уехал из дома на велосипеде и пропал.