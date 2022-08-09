За три месяца работы экопункта «Вторматик» жители Волгограда сдали на переработку более 6 тонн вторсырья

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Три месяца назад региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Ситиматик-Волгоград» открыл в областном центре современный экопункт по приему вторичного сырья от населения за вознаграждение. За 100 дней работы экопункта «Вторматик» жители Волгограда сдали на переработку более 6 тонн вторсырья.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

За время работы экопункт посетили более 1100 человек, а наибольшее количество сданных во вторичный оборот материальных ресурсов составила макулатура – картон и бумага. Их жители принесли 5,9 тонн. На втором месте по популярности среди населения в качестве полезного отхода ПЭТ и ПНД-упаковка: бутылки из-под напитков, флаконы и канистры от бытовой химии, косметики – около 500 кг. Еще порядка 100 кг составила ПВД-пленка.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Деятельность экопункта показывает, что волгоградцы в целом с энтузиазмом восприняли возможность сдавать некоторые виды отходов за вознаграждение в комфортных условиях. Среди них есть те, кто не преследует цель получить плату за отходы, а просто хочет цивилизованно от них избавляться, зная, что все они получат «вторую жизнь».

Напомним, павильон экопункта «Вторматик» находится в Ворошиловском районе г. Волгограда по улице Елецкая, 21 (перед торговым центром «Парус»). Он работает ежедневно с 8:00 до 20:00. За вознаграждение здесь можно сдать пластик ПЭТ-1 и ПЭТ-2, фасовочную и стрейч пленку, макулатуру, ПНД канистры и флаконы. Правила приема, подробный перечень вторсырья, актуальные цены и другая полезная информация указаны на сайте vtormatik.ru. Новости о работе экопункта «Вторматик» можно найти в телеграм-канале: https://t.me/vtormatik, а дополнительную информацию уточнить по контактному номеру телефона экопункта: +7937-725-1034.

Компания «Ситиматик-Волгоград» призывает граждан активнее внедрять идеи осознанного потребления в свою жизнь и включаться в дело раздельного сбора отходов – приносите вторсырье в экопункт «Вторматик», обменивайте его на вознаграждение и наш город станет чище и безопаснее.

Кроме того, жители Волгоградской области могут дополнительно увеличивать количество отходов, направляемых на переработку, соблюдая простые правила сортировки отходов по двухконтейнерной системе. Напомним, что во дворах Тракторозаводского, Дзержинского, Краснооктябрьского, Центрального и Ворошиловского районов установлены контейнеры синего цвета – они предназначены для «сухих» отходов, пригодных для переработки: стекла, пластика, макулатуры, алюминия, жести и др. В зеленые контейнеры необходимо складывать пищевые (кухонные) отходы. До 2024 года двухконтейнерная система будет внедрена на всей территории Волгоградской области.