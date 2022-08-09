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Происшествия9 августа 2022 6:58

В Волгограде девочка попала в больницу после укуса паука

Ребенок находится в отделении токсикологии
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Девочку госпитализировали 2 дня назад

Девочку госпитализировали 2 дня назад

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгограде 4-летняя девочка пострадала от укуса паука. Ребенку потребовалась госпитализация. Она поступила в отделение токсикологии еще 7 августа. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области, состояние девочки стабильное средней степени тяжести.

Отметим, в этом году жители Волгоградской области массово страдают от укусов пауков и клещей. Нападают на людей, в том числе, каракурты, которые очень опасны. С весны 1400 волгоградцев обратились за медицинской помощью после укусов клещей.