В Волгограде девочка попала в больницу после укуса паука

Девочку госпитализировали 2 дня назад Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгограде 4-летняя девочка пострадала от укуса паука. Ребенку потребовалась госпитализация. Она поступила в отделение токсикологии еще 7 августа. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области, состояние девочки стабильное средней степени тяжести.

Отметим, в этом году жители Волгоградской области массово страдают от укусов пауков и клещей. Нападают на людей, в том числе, каракурты, которые очень опасны. С весны 1400 волгоградцев обратились за медицинской помощью после укусов клещей.