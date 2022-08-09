Под Волгоградом разыскивают водителя, который сбил 7-летнего ребенка и скрылся

Ребенка увезли с места ДТП в больницу. Фото: Тимур ХАНОВ.

Днем в воскресенье, 8 августа, 7-летний ребенок попал под колеса «Рено Дастер» на улице Чайковского в городе Николаевске Волгоградской области. Юный пешеход неожиданно выбежал на дорогу. Теперь полиция разыскивает водителя, который сбил мальчика и скрылся с места происшествия, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД России.

- ГИБДД принимаются меры к установлению личности и задержанию водителя, - рассказали в полиции.

Сбитый машиной ребенок получил различные травмы. С места ДТП его увезли в больницу. Сейчас пострадавший пешеход под присмотром врачей.