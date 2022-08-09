Под Волгоградом комбайнер скончался во время уборки поля

Мужчине стало плохо в комбайне. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники следственного комитета Волгоградской области выясняют причины гибели 46-летнего жителя хутора Родинское Еланского района. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, 8 августа 46-летний комбайнер умер прямо во время уборки поля.

Известно, что днем мужчина работал неподалеку от родного хутора. Ему стало плохо прямо во время управления комбайном. Селянин выпал из салона спецтехники. Поблизости находились очевидцы. Они погрузили мужчину в машину и повезли в Еланскую ЦРБ. К сожалению, он, не приходя в сознание, скончался по пути в медучреждение.

- Признаков криминальной смерти нет, организована проверка, - добавили в следкоме.