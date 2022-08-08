В семи районах Волгограда отключат электричество 9 августа

Волгоградцы останутся без света на 8 часов Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде плановые отключения электричества продолжатся во вторник. 9 августа они будут масштабными, без света частично останутся 7 районов областного центра. По всем адресам, которые попали в график отключения, электроснабжения не будет весь день – с 9.00 до 17.00. Как рассказали сайту в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», электричества временно отключат в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском, Ворошиловском, Советском, Кировском и Красноармейском районах.

В Тракторозаводском районе свет отключат на ул. Переяславской, 2-24, 2а, ул. Калужской, 2-18, ул. Северокавказской, 3-7, 8. В Краснооктябрьском районе обесточат ул. Вершинина, 24, ул. Библиотечную, 9, 11, 13, ул. 39-ю Гвардейской, 22, 24, 26, в Дзержинском – в доме №17 на ул. Фестивальной.

В Ворошиловском районе электроснабжения не будет на ул. Елецкой, 68а, 68к, 68-82, 86-92, 92а, 88а, 70б, 90а, ул. Карьерной, 181, 190, 196. В Советском районе электричество отрубят по адресам: ул. Шефская, 1-41, 2-38, 5а-9а, 5б, 8а, 12а-22а, 15а, 17а, 23а, 27а, 29а, 30а, 34а, 35а, 35б, ул. Абхазская, 41, 43, 48, 50, 50/2, 54-66, 56а, 55, 57, 61-75, ул. Бульварная, 20-28, 27а, ул. Интернациональная, 1-15, 2-24, 10а, 13а, 14а, 19-31, 19а, 28-42, 36а, 42а, ул. Новосибирская, 1-5, 6, 8, 18-28, 19а, 19-23, 20а, 24а, 26а, 28а, ул. Монгольская, 10-20, 10а, 17-23, ул. Революционная, 24-36, 24а, 34а, 39-45, 43а, 45а, ул. Кабардинская, 73-85.

В Кировском районе света не будет на ул. Песчаной, 1-25, ул. Косогорной, 1-21, 2-2к, ул. Дубовой, 3-33, 4-22, ул. Партизанской, 2-36, 3-9, 13-25а, 29-35, ул. Вишневой, 2-6, 10-18а, ул. Ильмовой, 11-15, 18, ул. Павлодарского, 1-21, 2-22, ул. Ясеневой, 3-21, 4-22, ул. Рябиновой, 15-15а, в пер. Кирова, 3, 4-10. В Красноармейском районе без электроприборов останутся жители ул. Саушинской, 30, 32, 34, 36, ул. Удмуртской, 25, 27, 29, 31.