Волгоградские волонтеры отдадут спасенную пуму в Московский зоопарк

Фото: приют Дино.

Через неделю, 15 августа, в волгоградский приют «Дино», где содержится спасенная канадская пума по кличке Габриэль, приедут представитель Московского зоопарка. Биолог и ветврач заберут животное в столицу. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили волонтеры приюта.

Хищнице чуть больше года. Напомним, в марте 2022-го эту пуму, двух львят, обезьянку и голубя спасли из плена сотрудники МВД. Волгоградские полицейские остановили «Газель», ехавшую из Самары в Карачаево-Черкессию через наш регион. Внутри фургона оказался живой груз с экзотическими и весьма измученными животными. Их перевезли в «Дино».

- Мы структурировали работу с дикими животными, наладили партнёрскую сеть со специалистами из фонда «Спаси меня», заключили договор с волгоградскими фермерами на закупку продуктов, но по-прежнему крайне нуждаемся в вашей помощи, - обратились к волгоградцам волонтеры.

Оказать приюту помощь можно по ссылке.