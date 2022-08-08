В Волгограде за 9,4 млн рублей подготовят проект продления улиц Космонавтов и Хорошева

Проект строительства дороги будут разрабатывать до конца августа следующего года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде объявили аукцион для отбора подрядчика, который сделает проект продления двух улиц в Дзержинском районе и инженерные изыскания. Дороги планируется построить по улицам Космонавтов и Хорошева, соединив их рядом с Центром водных видов спорта. Сейчас на этих участках настоящее бездорожье, хотя там находится густозаселенный микрорайон. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документацию на портале госзакупок, начальная цена торгов составляет 9,4 миллиона рублей.

Протяженность новой проезжей части будет порядка километра. Данные "Яндекс.Карты".

Заказчиком работ от имени мэрии выступает МУ «Комдорстрой». Подрядчик должен провести изыскательные работы на месте будущего строительства и подготовить проект дорог. Улицу Космонавтов будут возводить на участке между улицами Симонова и Хорошева, протяженность составит 720 метров. В каждом направлении будет по 2 полосы. Продолжение улицы Хорошева появится от бассейна «Спартак-Волгоград» до улицы Космонавтов – это порядка 280 метров. Дорога будет по одной полосе в каждом направлении. Также вдоль проезжих частей будет предусмотрен тротуар. У проезда к ЖК «Шоколад» будут требоваться парковочные места.

После проведения аукциона и подписания контракта с его победителем, подрядчик с 1 сентября по 15 декабря выполнить инженерные изыскания. Для разработки проектной документации ему дадут время с 15 декабря 2022 года до 31 августа 2023 года. За это время она также должна получить положительное заключение госэкспертизы. Проект должен быть представлен, в том числе, в виде 3D-модели.