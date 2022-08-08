В Волгоградской области прогнозируют ливни со шквалистым усилением ветра

В ближайшие часы регион могут накрыть ливни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области под вечер понедельника погода обещает доставить неприятности. До конца суток 8 августа в отдельных районах ожидаются ливни, грозы, шквалистое усиление ветра порывами до 20 м/с, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на Волгоградский ЦГМС.

Спасатели рекомендуют волгоградцам скорректировать свои планы в понедельник, воздержаться от туристических маршрутов. Владельцев маломерных судов просят не выходить на водоемы во время ливня и сильного ветра. Автомобилистам лучше парковать свои машины подальше от деревьев, шатких и рекламных конструкций, пешеходам советуют без нужды на улицу не выходить. Запрещено приближаться к оборванным проводам и поврежденным объектам энергоснабжения.