В Волгограде госпитализировали двухмесячного малыша с коронавирусом

Медики оценивают состояние ребенка как удовлетворительное Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгограде коронавирусом заразился двухмесячный малыш. С подтвержденным диагнозом ребенка госпитализировали в детскую инфекционную больницу. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное, рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- Заболевание протекает без осложнений, ребенок получает необходимое лечение в условиях инфекционного отделения, - уточнили в облздраве.

Отметим, в Волгоградской области из-за распространения подвидов «омикрона» готовятся к новой волне коронавируса. Губернатор Андрей Бочаров призвал оперштаб и клинический совет по борьбе с COVID-19 перейти на работу в режиме повышенной готовности. В течение шести дней в регионе фиксируется более сотни заразившихся за сутки. 8 августа коронавирус подтвердился у 126 волгоградцев, в том числе у 18 детей.