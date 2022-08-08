Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+34°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье8 августа 2022 12:54

В Волгограде госпитализировали двухмесячного малыша с коронавирусом

Ребенок находится в инфекционном стационаре
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Медики оценивают состояние ребенка как удовлетворительное

Медики оценивают состояние ребенка как удовлетворительное

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгограде коронавирусом заразился двухмесячный малыш. С подтвержденным диагнозом ребенка госпитализировали в детскую инфекционную больницу. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное, рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- Заболевание протекает без осложнений, ребенок получает необходимое лечение в условиях инфекционного отделения, - уточнили в облздраве.

Отметим, в Волгоградской области из-за распространения подвидов «омикрона» готовятся к новой волне коронавируса. Губернатор Андрей Бочаров призвал оперштаб и клинический совет по борьбе с COVID-19 перейти на работу в режиме повышенной готовности. В течение шести дней в регионе фиксируется более сотни заразившихся за сутки. 8 августа коронавирус подтвердился у 126 волгоградцев, в том числе у 18 детей.