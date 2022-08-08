Организаторы ULTRA 100 рассказали, почему площадкой для фестиваля стал Волжский

Фото: Организаторы "ULTRA 100"

Менее двух недель остается до большого праздника спорта, музыки и самовыражения в Волгоградской области. 20 и 21 августа Волжский примет фестиваль «ULTRA 100». Город-спутник выбран неслучайно для его проведения. Как рассказали организаторы, сегодня Волжский динамично развивающийся, современный город, с богатой историей.

- В городе Волжский при всесторонней поддержке администрации города состоится грандиозный фестиваль спорта, музыки и самовыражения «ULTRA 100». Сегодня фестиваль в Волжском - это обновленная, модернизированная, расширенная, дополненная, осовремененная и усовершенствованная версия Elton Ultra. Мероприятие обещает стать незабываемым праздником для жителей и гостей Волжского и главным событийным мероприятием всего региона, - отметили организаторы «ULTRA 100».

В течение двух дней будут работать площадки по пропаганде здорового образа жизни, спорта, толерантности и укрепления межнациональных связей, патриотизма. В программе – множество мероприятий для детей, школьников, студентов, семей, спортсменов, музыкантов, творческих людей. Для гостей будут работать 35 различных тематических площадок. Главным событием фестиваля 20 и 21 августа у озера Круглое в Волжском станет ультрамарафон. Забеги пройдут на дистанциях от 1,5 до 115 километров. Рельеф напоминает озеро Эльтон, где в предыдущие 7 лет проходил единственный в России марафон в зоне полупустыни.