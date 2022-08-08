8 августа заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области упала на 3%

За сутки выявили 126 случаев заболевания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эпидемиологическая ситуация к концу лета в Волгоградской области остается контролируемой, хотя прирост заболевших коронавирусом увеличивается. Ровно месяц назад за сутки выявили 84 случая, а 8 августа – 126 заболевших (что, впрочем, на 3% ниже вчерашней статистики). Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщил портал стопкоронавирус.рф.

Смертельных случаев нет. Число госпитализаций за сутки также снизилось (на 11%). В больницу госпитализировали 24 пациента, а выписали всего 8 человек.

Волгоградцам напоминают, что защититься от вируса можно один проверенным способом – вакцинироваться. Сейчас коллективный иммунитет находится на крайне низком уровне – всего 6%, тогда как требуется 80%. Прививки делают бесплатно. лучше обратиться в пункты летом, пока нет волны ОРВИ и очередей.