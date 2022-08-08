В Волгограде в порядок приводят 28 дворов

Во дворах, в том числе, меняют бордюры Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде в июле объявили о начале трехлетней программы по благоустройству дворов. В этом году в порядок приведут 42 дворовые территории, на 28 из них сейчас активно идут работы. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда, подрядчик меняет бордюры, укладывает 2 слоя асфальта. Также обустраиваются пешеходные дорожки, подходы к подъездам домов, парковочные карманы для машин.

- В общей сложности на обновляемых территориях возле МКД в текущем году смонтируют свыше 45 тысяч метров бордюров, уложат порядка 94 тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части и около 24 тысяч квадратных метров на пешеходных зонах, - добавили в мэрии.

По региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» во дворах сделают освещение, установят урны и скамейки.

Сейчас по трехлетней программе благоустройства дворов работы проходят на 28 объектах. В Тракторозаводском районе в порядок приводят улицы Академика Богомольца, 5, Колумба, 5, 5а, 14, Быкова, 4а, в Краснооктябрьском районе - улицы Маршала Еременко, 130 и Штеменко, 50, 52. В Центральном районе техника работает на улицах Ткачева, 4, 6, 8, 10, 15, Пархоменко, 39, Хиросимы, 7, 7а, Невской, 12б, в Дзержинском районе – на улице маршала Рыбалко 14, 14б, 12, Ангарской, 114, проспекте Жукова 163, 165, 167, 169. В Ворошиловском районе благоустраивают улицы Циолковского, 5, Дубовскую, 16а, 18, Ким, 10а, 12, Профсоюзную, 17, 17, 19, 21, Рабоче-Крестьянскую, 50, 52, в Советском районе - улицы Гвоздкова, 16, 18, Карла Маркса, 25, 27, Алексеевскую, 9, 11, 13, 15, Запорожскую, 3, 6. В Кировском районе обновляют дворы на улице Воронкова, 78, 80, 82, 82а, в переулке Успенского, 18, в Красноармейском районе – на бульваре Энгельса, 28, улицах Остравской, 8, 12, 14, 16, Пролетарской, 39, 41, 45 и проспекте Героев Сталинграда, 47.

Напомним, в течение трех лет в Волгограде за миллиард рублей восстановят 150 дворов, в которых находятся 300 домов. За предыдущие годы в городе благоустроили 191 придомовую территорию.