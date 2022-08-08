Энергетики собрали 200 миллионов долгов с предприятий и волгоградцев

Коммунальные услуги необходимо оплачивать вовремя. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Энергетики подвели итоги работы за полгода, в том числе и по вопросам взыскания задолженности. Совместно с судебными приставами «Волгоградэнергосбыт» взыскал 200 миллионов с должников: и с предприятий, и с простых волгоградцев.

Правда, как отмечают ресурсовики, часть жителей стараются оплатить задолженность сразу после уведомления об отключении. Из 60,8 тысяч потребителей «черного списка» 30 процентов заплатили за электроэнергию, не дожидаясь отключения.

Суды за 6 месяцев 2022 года выдали 12,7 исполнительных листов о принудительном взыскании с граждан задолженности. Это на 30 процентов больше, чем в прошлом году.

Энергетики предупреждают, что приставы, действуя в рамках закона, имеют права списывать деньги со счетов, накладывать арест на любые операции с имуществом. Чтобы избежать неприятной ситуации, следует вовремя оплачивать коммунальные услуги.